|
05.11.2026 08:07:52
UBE Corporation Profit Declines In H1
(RTTNews) - UBE Corporation (UBE.F) revealed earnings for first half that Dropped, from last year
The company's earnings came in at JPY10.453 billion, or JPY107.58 per share. This compares with JPY11.086 billion, or JPY114.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.0% to JPY244.685 billion from JPY212.704 billion last year.
UBE Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: JPY10.453 Bln. vs. JPY11.086 Bln. last year. -EPS: JPY107.58 vs. JPY114.12 last year. -Revenue: JPY244.685 Bln vs. JPY212.704 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: JPY 262.44 Full year revenue guidance: JPY 518.000 B
EPS Guidance is Basic
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.