UBE Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UBE Industries ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UBE Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,18 JPY gegenüber -46,210 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBE Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 127,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at