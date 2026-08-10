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10.08.2026 06:31:29
UBE Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
UBE Industries lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,90 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 121,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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