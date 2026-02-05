UBE Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UBE Industries hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 104,91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -200,210 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at