Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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02.09.2026 21:53:00
Uber: Kündigungswelle beim Fußvolk
Uber konsolidiert Bürostandorte und streicht ein Zehntel aller Stellen. Betroffen sind vor allem die unteren Ebenen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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