Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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29.04.2026 17:00:08
Uber adds hotel booking with Expedia in ‘super app’ push
CEO Dara Khosrowshahi says deal will help the ride-hailing group sell paid membershipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Booking Holdings
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|-3,52%
|Expedia Inc.
|211,10
|5,39%
|Uber
|63,60
|-0,44%