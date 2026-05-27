Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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27.05.2026 19:50:50
Uber adds to its Delivery Hero stake at €12bn valuation
Share purchase from Aspex Management steps up US ride-hailing group’s pursuit of German food delivery companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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