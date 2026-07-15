Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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15.07.2026 19:47:40

Uber agrees €13bn deal to acquire Delivery Hero

German food delivery group will spin off Turkish and some European operations to a different buyerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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