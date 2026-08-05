Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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05.08.2026 20:10:01

Uber Aims to Build the World's Largest Autonomous Vehicle Platform. Can It Compete With Tesla?

From a stock price perspective, Uber Technologies (NYSE:UBER) has struggled this year. Shares are down 20% year-to-date.From a business perspective, however, things seem to be going quite well. The company reported earnings on Aug. 5, and many experts were impressed by the results. Gross bookings surged 22% year-over-year. The number of trips, meanwhile, grew by 18%, suggesting Uber has been able to flex some pricing power.Most impressively, Uber was able to post roughly $2 billion in operating income, up 40% versus the year prior. That income translated to diluted earnings per share of $1.17. Uber struggled to achieve profitability in its early years. But the company has been consistently profitable over the last two years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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