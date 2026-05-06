Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Fahrtenvermittler mit Zahlen
|
06.05.2026 13:15:53
Uber-Aktie legt zu: Rückläufiger Gewinn trotz höherem Umsatz
Uber hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei 0,83 US-Dollar gelegen hatte, verdiente das Unternehmen in der aktuellen Berichtsperiode je Aktie nun 0,13 US-Dollar. Damit wurden die Analystenerwartungen, die zuvor bei einem Gewinn je Aktie von 0,693 US-Dollar gelegen hatten, verfehlt.
Den Quartalsumsatz bezifferte der Fahrdienstvermittler auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Damit verbesserte er sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als noch 11,53 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 13,28 Milliarden US-Dollar belaufen.
Die Uber-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise zeitweise 8,77 Prozent im Plus bei 79,35 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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