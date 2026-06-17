Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Autonomes Fahren
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17.06.2026 17:05:40
Uber-Aktie sinkt: Neue Robotaxi-Partnerschaft mit Stellantis und Wayve
Der Schritt baue auf einer früheren Vereinbarung der Unternehmen auf, so Uber. Diese sieht den Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen vor, die noch von einer Person überwacht werden, sogenannte "Level-2++"-Fahrzeuge.
Stellantis wird seine Plattform vollständig selbstfahrender Autos - sogenannten "Level 4"-Fahrzeuge - für die Fahrdienstvermittlungsplattform von Uber bereitstellen. Wayve wird seine KI-Fahrtechnologie beitragen.
Als Teil der Zusammenarbeit planen die Unternehmen, bei der Integration, dem Testen, der Validierung und dem Einsatz der Fahrzeuge zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist es, sichere und skalierbare autonome Fahrzeuge in Städte in ganz Europa, Nordamerika und anderswo zu bringen.
Bei der Vereinbarung handelt es sich um eine unverbindliche Absichtserklärung. Diese bildet den Rahmen für künftige Vereinbarungen über Technologieentwicklung, Lizenzierung, Produktion und Fahrzeugbeschaffung.
Jedes Unternehmen kann weiterhin zusätzliche Partnerschaften im Bereich selbstfahrender Fahrzeuge verfolgen.
Die Uber-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,46 Prozent tiefer bei 72,18 US-Dollar, während Stellantis-Titel via XETRA 2,98 Prozent auf 5,795 Euro abgeben.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
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