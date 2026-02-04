Uber Aktie

Bilanz offengelegt 04.02.2026 13:11:26

Uber-Aktie tiefrot: Umsatz klettert - Gewinnerwartungen verfehlt

Uber-Aktie tiefrot: Umsatz klettert - Gewinnerwartungen verfehlt

Uber hat am Mittwoch vor US-Handelsstart die Bilanz für das jüngst abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr präsentiert.

Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 erzielte Uber einen Gewinn je Aktie von 0,71 US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 0,785 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Fahrdienstvermittlers noch 3,21 US-Dollar betragen, damals hatten jedoch vor allem Sondereffekte den Gewinn in die Höhe getrieben.

Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 14,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatte prognostiziert, dass Uber 14,32 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 11,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte der Fahrdienstvermittler einen Gewinn von 2,45 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 1,82 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 52,02 Milliarden US-Dollar, nach 43,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Uber-Umsatz für 2025 zuvor auf 52,02 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Uber-Aktie zeitweise 8,82 Prozent tiefer bei 71 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

