Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Bilanz offengelegt
|
04.02.2026 13:11:26
Uber-Aktie tiefrot: Umsatz klettert - Gewinnerwartungen verfehlt
Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 14,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatte prognostiziert, dass Uber 14,32 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 11,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte der Fahrdienstvermittler einen Gewinn von 2,45 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 1,82 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 52,02 Milliarden US-Dollar, nach 43,98 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Uber-Umsatz für 2025 zuvor auf 52,02 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im vorbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Uber-Aktie zeitweise 8,82 Prozent tiefer bei 71 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
