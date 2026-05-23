Uber and DoorDash sound out investors for Delivery Hero bid

Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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23.05.2026 14:55:27

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