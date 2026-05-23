DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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23.05.2026 14:55:27
Uber and DoorDash sound out investors for Delivery Hero bid
American food delivery rivals seek to acquire stake in the German group as they consider a takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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