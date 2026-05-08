Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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08.05.2026 13:17:25
Uber-backed electric bike start-up Lime files for $2bn IPO
Operator of bright green e-bikes and scooters plans US listing this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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