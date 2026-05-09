Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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09.05.2026 07:46:35
Uber-Backed Lime Files For IPO After 29% Revenue Growth In FY25
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