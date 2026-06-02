Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frist verlängert 02.06.2026 16:12:00

Uber baut Einfluss bei Delivery Hero aus - Prosus bekommt Fristverlängerung - Aktien höher

Uber baut Einfluss bei Delivery Hero aus - Prosus bekommt Fristverlängerung - Aktien höher

Prosus kann sich mit der vorgeschriebenen Senkung der Beteiligung an Delivery Hero mehr Zeit lassen.

Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie die Frist verlängert. Sie nannte aber keinen Zeitraum. Prosus hatte sich im Gegenzug für die Genehmigung der Übernahme von Just Eat Takeaway verpflichtet, den Anteil am deutschen Lieferkonzern, an dem Uber Technologies jüngst Übernahmeinteresse angemeldet hat, zu reduzieren.

Uber hat sich inklusive Finanzinstrumenten mittlerweile Zugriff auf knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert. Prosus, eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Investment-Gruppe Naspers, ist nach wie vor der zweitgrößte Aktionär.

"Auf Antrag von Naspers haben wir die Frist für die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen verlängert", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag. Das Unternehmen müsse den angebotenen Verpflichtungen jedoch weiterhin nachkommen.

Im Handel in Amsterdam notiert die Prosus-Aktie zeitweise 8,36 Prozent höher bei 42,20 Euro. Für die Papiere von Delivery Hero geht es via XETRA derweil um 0,35 Prozent nach oben auf 37,80 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Uber prüft offenbar vollständige Übernahme
Delivery Hero-Aktie niedriger: Uber kauft noch mehr Anteile
Milliardenofferte aus den USA: Uber nimmt Delivery Hero ins Visier - Aktie hebt ab

Bildquelle: Delivery Hero,Prosus

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten