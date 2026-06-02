Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Frist verlängert
|
02.06.2026 16:12:00
Uber baut Einfluss bei Delivery Hero aus - Prosus bekommt Fristverlängerung - Aktien höher
Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie die Frist verlängert. Sie nannte aber keinen Zeitraum. Prosus hatte sich im Gegenzug für die Genehmigung der Übernahme von Just Eat Takeaway verpflichtet, den Anteil am deutschen Lieferkonzern, an dem Uber Technologies jüngst Übernahmeinteresse angemeldet hat, zu reduzieren.
Uber hat sich inklusive Finanzinstrumenten mittlerweile Zugriff auf knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert. Prosus, eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Investment-Gruppe Naspers, ist nach wie vor der zweitgrößte Aktionär.
"Auf Antrag von Naspers haben wir die Frist für die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen verlängert", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag. Das Unternehmen müsse den angebotenen Verpflichtungen jedoch weiterhin nachkommen.
Im Handel in Amsterdam notiert die Prosus-Aktie zeitweise 8,36 Prozent höher bei 42,20 Euro. Für die Papiere von Delivery Hero geht es via XETRA derweil um 0,35 Prozent nach oben auf 37,80 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Delivery Hero,Prosus
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