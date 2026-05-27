Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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27.05.2026 19:41:21
Uber bid for Delivery Hero would be an odd route to superapp status
Food delivery group’s taxed operating profit this year is only about 2.4 per cent of its enterprise valueWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Uber
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