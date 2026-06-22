Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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22.06.2026 18:19:34

Uber board sued over alleged ‘serial’ compliance failures, sexual abuse lawsuits

Its board has been told repeatedly that fewer than 40 per cent of users believe the company takes safety seriouslyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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