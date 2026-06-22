Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
22.06.2026 18:19:34
Uber board sued over alleged ‘serial’ compliance failures, sexual abuse lawsuits
Its board has been told repeatedly that fewer than 40 per cent of users believe the company takes safety seriouslyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
19.06.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.06.26
|Uber-Aktie sinkt: Neue Robotaxi-Partnerschaft mit Stellantis und Wayve (Dow Jones)
|
05.06.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Uber-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.06.26
|BGH-Urteil: Mietwagen müssen nach Fahrt zu Firmensitz zurück (dpa-AFX)
|
03.06.26