Uber Bookings Jump 20% as Profit Grows Faster: Rapid Earnings Reaction

Uber Technologies (NYSE:UBER) grew gross bookings 20% in the third quarter, its fifth straight quarter above 20%. Shares were up about 0.8% in pre-market trading. GAAP operating income rose 30% to about $1.4 billion. Uber is growing fast, and more of each booking dollar is now turning into profit.

Revenue grew half as fast as bookings, but that isn't a demand problem. Uber says business model changes cut 8 percentage points off revenue growth. Mobility revenue even slipped while Mobility bookings grew. The release doesn't explain the changes, so bookings and trips are the better gauge of demand for now.

The profit story is stronger. Corporate overhead and platform R&D grew much more slowly than bookings, so those fixed costs got spread over far more rides and orders. That's how non-GAAP operating income hit a record 3.9% of bookings.

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