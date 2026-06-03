Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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03.06.2026 17:04:21
Uber cuts 23% of people division as new president takes charge
The layoffs represent less than 1% of the ride-share company’s global workforceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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