Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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03.06.2026 17:04:21

Uber cuts 23% of people division as new president takes charge

The layoffs represent less than 1% of the ride-share company’s global workforceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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