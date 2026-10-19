Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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19.10.2026 15:19:38
Uber defeats High Court lawsuit brought by London’s black-cab drivers
Judge rules claim against ride-hailing app was brought too lateWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Uber
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15:19
|Uber defeats High Court lawsuit brought by London’s black-cab drivers (Financial Times)
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16.10.26
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08.10.26
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