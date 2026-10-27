Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 14:10:59

Uber Eats Adds Key Food Grocery Stores To Delivery Platform

(RTTNews) - Ride-hailing and delivery company Uber Technologies, Inc. (UBER) announced on Tuesday that it has partnered with supermarket cooperative Key Food Stores to add grocery delivery from participating Key Food member stores to the Uber Eats platform.

The companies said customers would be able to order groceries from more than 300 Key Food member stores across the U.S. Northeast and Florida through the Uber Eats app.

The partnership includes stores operating under banners such as Key Food, Food Universe, SuperFresh, The Food Emporium and Food Dynasty, the companies said.

Customers will have access to fresh produce, meat, seafood, pantry items and household products through on-demand and scheduled delivery options.

The companies said the partnership is available to eligible Key Food cooperative stores that choose to join the Uber Eats marketplace.

Shares of Uber Technologies rose 0.50% to $66.46 in premarket trading after ending Monday's session down 0.85%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

mehr Analysen
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Uber 59,13 0,12% Uber

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street dürfte Erholung fortsetzen -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen dürften fester in den Handel einsteigen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen