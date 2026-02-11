Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
12.02.2026 00:05:53
Uber Eats is Trying to Take a Bite Out of Instacart With Its Latest Product Release
The grocery app wars are heating up.Uber (NYSE: UBER) Eats on Wednesday launched its new Cart Assistant, a new AI-powered tool to make grocery shopping even easier.Cart Assistant can take a handwritten shopping list or a screenshot of a recipe and automatically put those items in your online shopping basket, showing details like prices and any available promotions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
