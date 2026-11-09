Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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09.11.2026 14:28:06

Uber Eats To Serve As Integrated Delivery Partner For Orders Through McDonald's App

(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) and McDonald's (MCD) announced a multi-year expansion of partnership, bringing new delivery features to customers in 14 markets. This includes the U.S., Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, and the U.K. Uber Eats will serve as the preferred integrated delivery fulfillment partner for orders placed through the McDonald's app in participating markets including the U.S., Australia, Canada, France, Germany, and the U.K. McDonald's app orders will primarily be fulfilled through Uber Direct.

Uber will also serve as McDonald's exclusive delivery and rideshare rewards partner in participating markets. MyMcDonald's Rewards members in select markets will be able to redeem points for discounts on Uber rides through a seasonal activation in the McDonald's app.

In pre-market trading on NYSE, Uber shares are up 1.27 percent to $69.47.

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