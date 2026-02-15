Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
15.02.2026 06:00:18
Uber enters 7 new European markets in food delivery push
Ride-hailing company plans to step up competition to DoorDash-owned rival Wolt in Norway and Finland
