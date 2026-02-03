Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
03.02.2026 03:16:01
Uber enters first Asian market in years with Macau relaunch
The company previously operated in Macau but suspended its business in 2017Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
28.01.26
|Uber invests $500mn in Canada’s Waabi to accelerate robotaxi push (Financial Times)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|68,52
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.