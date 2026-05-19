Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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19.05.2026 15:12:00

Uber erhöht Anteile an Lieferdienst Delivery Hero auf knapp 20 Prozent

Im globalen Wettbewerb der Essenslieferdienste sichert sich der US-Konzern Uber mehr Einfluss in Berlin. Eine Übernahme sei vorerst jedoch nicht geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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