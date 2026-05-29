Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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29.05.2026 12:27:00
Uber erlaubt Tonaufnahmen - neue Sicherheitsfunktion startet
Uber ermöglicht Fahrgästen ab sofort, Fahrten per Tonaufnahme zu dokumentieren. Wie das neue Feature funktioniert und welche Datenschutzregeln gelten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.