Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

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23.05.2026 09:42:35

Uber explores Delivery Hero takeover to fight DoorDash globally: sources

The ride-hailing giant has been making acquisitions overseas to strengthen its position internationallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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