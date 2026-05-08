Uber hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Uber lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,830 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 13,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at