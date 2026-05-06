Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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06.05.2026 12:56:43
Uber hit by Middle East conflict despite strong bookings
Ride-hailing company posts weaker than expected first-quarter revenues but issues optimistic outlookWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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