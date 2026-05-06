Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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06.05.2026 17:27:01
Uber Just Ordered 10,000 Rivian Robotaxis. Here's What It Means for RIVN Stock.
Rivian Automotive's (NASDAQ: RIVN) strategy for success was never solely about retail electric vehicle (EV) sales. Early in its development, the company announced a deal with e-commerce giant Amazon to deliver 100,000 commercial electric delivery vans by the end of the decade. More than 30,000 are now in service, and Rivian is now growing its fleet business through a new agreement with Uber Technologies (NYSE: UBER). But there's a twist with the Uber business, and it could have big ramifications for Rivian and its stock. Image source: Rivian Automotive.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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