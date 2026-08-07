Uber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Uber hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at