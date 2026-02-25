Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
25.02.2026 01:54:13
Uber Moves Into Parking in Deal to Acquire SpotHero
The acquisition, covering more than 13,000 parking locations, is aimed at commuters, large events and airports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!