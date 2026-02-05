05.02.2026 06:31:28

Uber öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uber lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,21 USD je Aktie verdient.

Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Uber hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,56 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,02 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

