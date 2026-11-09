Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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09.11.2026 18:00:00
Uber Parking Lets You Book a Spot Directly in the App. Here’s How
The new feature is launching in 15 cities before expanding across the US and Canada. It follows Uber’s acquisition of SpotHero earlier this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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