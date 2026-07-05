Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.07.2026 07:32:53
Uber pauses Europe food delivery expansion as it pursues Delivery Hero deal: FT
The American firm has shelved launches in five of the seven countries it had targeted for growth in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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