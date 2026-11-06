Uber präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uber hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 3,11 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,77 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at