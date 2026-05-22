Uber prüft vollständige Übernahme von Delivery Hero - Agentur

DOW JONES--Uber Technologies könnte einem Agenturbericht zufolge nach Delivery Hero greifen. Der mittlerweile größte Aktionär des Berliner Lieferkonzerns prüfe Möglichkeiten einer vollständigen Übernahme, berichtet Bloomberg. Uber habe auch mit anderen Delivery-Hero-Anteilseignern gesprochen.

Ein Sprecher von Delivery Hero lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Von Uber war unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

Uber Technologies baute jüngst seine Beteiligung an Delivery Hero massiv aus. Am Montag wurde per Pflichtmitteilung gemeldet, dass Uber nun auf eine direkte Beteiligung von 19,5 Prozent kommt und man sich über Optionen Zugriff auf weitere 5,6 Prozent gesichert hat. Damit sind Uber 25,1 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen.

Ebenfalls am Montag hatte Uber mitgeteilt, dass derzeit nicht die Absicht bestehe, 30 Prozent oder mehr der Stimmrechte zu erwerben. Auch werde keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen angestrebt, die über die gewöhnliche Stimmrechtsausübung hinausgeht.

Zu den weiteren Großaktionären von Delivery Hero zählen die Hongkonger Aspex Management mit 14,55 Prozent und Prosus mit 16,83 Prozent. Prosus hatte im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway.com 2025, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber, von der EU die Auflage bekommen, den Großteil seiner Beteiligung innerhalb von 12 Monaten veräußern.

Für Uber könne es notwendig werden, vor dem Überschreiten bestimmter Beteiligungsschwellen die Genehmigung der Kartellbehörden einzuholen, berichtet Bloomberg weiter. Die von der Agentur zitierten Kreise sagten zudem, dass die Überlegungen liefen und es keine Gewissheit für einen Deal gebe.

Delivery Hero wird an der Börse derzeit mit über 10 Milliarden Euro bewertet. Im nachbörslichen Handel am Freitag wird der Kurs von Delivery Hero gegen 20:10 Uhr gut 5 Prozent über dem Xetra-Schklusskurs gesehen.

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May 22, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)