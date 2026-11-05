Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.11.2026 18:33:44
Uber Q3 Mobility Miss On High Fuel Prices; Delivery, AV Momentum Intact
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03.11.26
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21.10.26
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19.10.26
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