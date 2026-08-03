Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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03.08.2026 16:44:00
Uber Reports Earnings on Aug. 5, Followed by Lyft on Aug. 6. Here's the Better Buy Now.
The two biggest names in ridesharing report within a day of each other next week. Uber Technologies (NYSE: UBER) posts second-quarter results before the market opens on Aug. 5, and Lyft (NASDAQ: LYFT) follows after the close on Aug. 6. For investors weighing the pair, the choice looks clearer than the calendar timing suggests, and to me it comes down decisively in Uber's favor.Size shapes almost everything here. Uber controls roughly three-quarters of the U.S. rideshare market and generates well over $50 billion in annual revenue, while Lyft holds about a quarter of the market with revenue closer to $6.5 billion.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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