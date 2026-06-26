Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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26.06.2026 14:11:51
Uber Scores Last-Minute Win As Gavin Newsom Signs Deal That Ends $50 Million California Ballot Showdown
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