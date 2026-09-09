Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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09.09.2026 14:51:09
Uber seeking 4.5 billion euros from debut euro bond sale
It’s selling fixed-rate securities with maturities ranging from three years to 20 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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