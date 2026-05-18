Uber sichert sich Zugriff auf gut 25 Prozent an Delivery Hero

DOW JONES--Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero massiv ausgebaut. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kommt Uber nun auf eine direkte Beteiligung von 19,5 Prozent. Zudem hat sich der US-Konzern über Optionen Zugriff auf weitere 5,6 Prozent gesichert, so dass ihm nun 25,1 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind.

Uber hat im April ein Delivery-Hero-Aktienpaket von Großaktionär Prosus übernommen und hielt danach 7,24 Prozent. Seit 2024 hielt Uber bereits eine kleine Beteiligung.

Delivery Hero wertete die zusätzliche Investition von Uber als "eine weitere Bestätigung seiner Plattform und seiner Everyday-App-Strategie".

Von Uber hieß es in einer Pflichtmitteilung, dass derzeit nicht die Absicht bestehe, 30 Prozent oder mehr der Stimmrechte zu erwerben. Auch werde keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen angestrebt, die über die gewöhnliche Stimmrechtsausübung hinausgeht.

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May 18, 2026 11:33 ET (15:33 GMT)