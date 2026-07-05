Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.07.2026 06:00:03
Uber stalls European food delivery push as it pursues Delivery Hero takeover
Ride-hailing company will no longer launch in five of its seven planned new markets this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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