Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.08.2026 12:14:00
Uber Stock Is 20% Off Its All-Time High, While the S&P 500 Index Is Up 14% Since Then: Here's Why the Market's Bearish View Is Wrong.
In October 2025, shares of Uber (NYSE: UBER) established a record. In the three years leading up to that peak, they soared 237%. Since that all-time high was reached, though, shares have fallen 20% (as of Aug. 25).This downturn hasn't been a marketwide development. The S&P 500 index has climbed 14% after Uber hit its peak price.The investment community is clearly worried about something as it relates to Uber's business. But I don't believe the market's bearish view on this growth stock is warranted. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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