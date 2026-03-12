Time Aktie
Uber Stock Is Down 12% in Just 3 Months. Time to Buy?
Shares of ride-hailing and delivery specialist Uber Technologies (NYSE: UBER) have had a tough run lately. Over the last three months, the stock has tumbled about 12%, leaving shares trading at around $74 as of this writing -- far off its 52-week high of $101.99.A pullback like this in a dominant, cash-cow tech platform probably has many investors wondering if it's a rare chance to buy shares at a discount. After all, Uber's underlying financials are arguably stronger than ever.But is this really a buying opportunity? Or is the market appropriately repricing the stock to reflect a more uncertain operating environment ahead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
