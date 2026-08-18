Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
18.08.2026 21:15:37
Uber Stock Pauses Tuesday as Autonomous Delivery, Robotaxi Moves Take Center Stage
This article Uber Stock Pauses Tuesday as Autonomous Delivery, Robotaxi Moves Take Center Stage originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Uber-Aktie steigt: Juristischer Vorstoß bei Fahrdiensten - Mindestpreise im Blick (dpa-AFX)
|
10.08.26
|Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co. in München (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Uber-Aktie steigt leicht: London-Lizenz sichert Uber Vorsprung im Robotaxi-Rennen (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Studie: Taxibranche muss sich für digitale Angebote öffnen (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Uber pledges $10bn to win robotaxi race (Financial Times)