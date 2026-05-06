Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
06.05.2026 16:42:21
Uber Stock Rises 5% On Strong Q1 Revenue Growth
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) shares gained 5.57 percent to $77.01 on Wednesday, up $4.06, as the company announced strong revenue growth despite a sharp year-over-year decline in profit.
The stock is currently trading at $77.01, compared to a previous close of $72.95 on the New York Stock Exchange. It opened at $77.46 and traded between $77.00 and $78.75 during the session, with volume reaching 8.07 million shares.
The company reported net income of $263 million, or $0.13 per share, down from $1.776 billion, or $0.83 per share, last year, while revenue rose 14.5 percent to $13.203 billion.
The stock has traded between $68.46 and $101.99 over the past 52 weeks.
