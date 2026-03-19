Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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19.03.2026 13:00:09

Uber strikes $1.25bn deal with Rivian for robotaxi fleet

Ride-hailing app to buy as many as 50,000 autonomous vehicles and invest an initial $300mn in California EV companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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