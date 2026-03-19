Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
19.03.2026 13:00:09
Uber strikes $1.25bn deal with Rivian for robotaxi fleet
Ride-hailing app to buy as many as 50,000 autonomous vehicles and invest an initial $300mn in California EV companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
19.03.26
|ROUNDUP/Robotaxi-Deal: Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Uber strikes $1.25bn deal with Rivian for robotaxi fleet (Financial Times)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.03.26